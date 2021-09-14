Третій комплект форми Аяксу – чорний, на якому смужки червоного жовтого та зеленого кольорів, які є відсилкою до Боба Марлі. На спині розміщено три пташки, які сидять на хрестах, які є символами клубу.

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Цю форму розробляли разом з родиною Боба Марлі на честь співака, який був фанатом футболу. Окрім того, вболівальники Аяксу на кожному матчі виконують пісню "Three Little Birds", яку вважають своїм гімном.



Три кольорові пташки розміщено над прізвищем гравця / Фото ajax.nl

Але в УЄФА вирішили заборонити цих пташок на формі. Відтак у матчі в суботу, 11 вересня, Аякс хоч і зіграв в цьому комплекті форми, але пташок на ній уже не було.

"Європейська футбольна асоціація вважає це зображення відмінним від логотипа клубу, логотипу виробника форми або титульного спонсора. Інші зображення неприпустимі", – йдеться в повідомленні на сайті ajaxlife.

В цій формі з пташками команда не може зіграти ні в чемпіонаті Нідерландів, ні в Лізі чемпіонів. Але в клубі сподіваються, що хоча б на чемпіонат їм таки вдасться отримати дозвіл.

Варто додати, що ця форма виявилася достатньо популярною як у футбольних вболівальників, так і любителів музики. Тож Аяксу довелося випускати додаткові партії.