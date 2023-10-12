Штрафів більше, аніж днів у місяці: гравець збірної Данії встановив антирекорд із водіння

Опорник збірної Данії Мортен Юльмен відзначається не лише на футбольному полі. Футболіст лісабонського Спортінга виділився у позафутбольному житті зі знаком мінус.

24-річний футболіст центра поля відзначився водійським вмінням, а вірніше водінням не за правилами. Мортен Юльмен отримав якусь нереальну кількість штрафів лише за один місяць 2021-го року.

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Навіть не вкладається таке у голові

Із листопада до грудня опорник заробив 103 штрафи. Юльмен полюбляв їздити зоною обмеженого руху у центрі Лечче, де не мав дозволу пересувати власною автівкою.

Такий "рекорд" із водіння футболіст збірної Данії встановив ще за часів своїх виступів в італійському чемпіонаті, де він грав за Лечче із 16 січня 2021-го по 13 серпня 2023-го.

23 із 103 штрафів були скасовані, але інші залишені у дії покарання футболіст повинен буде сплатити. І це не враховуючи штрафи, які за подібні вчинки встановлені у футбольному італійському клубі, за який вже не виступає Юльмен.

За кожен із них данець повинен викласти зі своєї кишені 83 євро плюс ще має заплатити 520 євро за судові витрати.

Переплюнути "рекорд" із водіння Мортена буде комусь дуже складно. Але краще навіть не старатись це робити, а їздити за встановленими водійськими правилами.

Хто такий Мортен Юльмен