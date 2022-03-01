Мораес пожертвував українській армії понад 1,6 мільйона гривень

Натуралізований бразилець Жуніор Мораес приєднався до флешмобу українських футболістів та перерахував гроші на Збройні сили України – 1,675 мільйона гривень.

Мораес приєднався до українських футболістів

34-річний форвард Шахтаря залишив Україну після російського вторгнення через румунський кордон – виїзд йому дозволили, адже крім українського має бразильський паспорт.

До слова Перемога вже зовсім близько: Зозуля та інші футболісти зібрали 200 тисяч євро на підтримку армії



Мораес пожертував гроші Збройним силам України / Скриншот

Додамо, що Мораес зіграв за збірну України 11 матчів. Форвард в Україні грав за Металург Донецьк, Динамо Київ і Шахтар.

Раніше Сергій Ребров, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук, Віталій Миколенко, Віктор Коваленко та інші українські футболісти-легіонери перевели на потреби армії понад 16 мільйонів гривень.