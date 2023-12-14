Ідеальна взаємоповага: Монфіс розповів, які життєві уроки йому дала Світоліна у стосунках

Зіркові тенісисти Еліна Світоліна та Гаель Монфіс розпочали зустрічатися у 2018 році. Згодом вони одружилися та разом виховують прекрасну донечку Скай.

Українка навесні 2023 року повернулася в Тур та відтоді успішно поєднує материнство з тенісною кар'єрою. Однак без підтримки найрідніших неймовірного камбеку не було б.

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Монфіс: Три уроки від моєї дружини

Французький тенісист у своєму блозі розповів про важливі уроки, які дала йому перша ракетка України Еліна Світоліна. Він виділив їх трьома пунктами та розписав кожен з них.

Коли я починав свій блог, я говорив, що постараюся не давати уроки, а навпаки, отримувати їх. Гадаю, те, як я дивлюся на речі зараз, доводить, що в кожного є чого мене навчити. Тому я хотів би тут поділитися з вами деякими речами від людей, яких я знаю або якими захоплююся. У цьому випадку йдеться про мою дружину Еліну, яка підходить для обох випадків.

1. Як важливо мати свою позицію

Заманливо не приймати нічию сторону, залишатися нейтральним і нікого не ображати. У деяких випадках це наймудріше рішення. Але іноді, коли це дійсно важливо для вас, зайняти свою позицію – це найсильніше, що ви можете зробити для себе.

Твердість в ухваленні рішень, безумовно, наражає вас на критику, але в кінцевому підсумку це дає вам відчуття цілісності та відповідності самому собі. Це урок мужності, яким я дуже захоплююся.

2. Відокремте свою боротьбу від себе

Починаючи з материнства і закінчуючи нашими поверненнями в теніс, одночасно займаючись своїм громадським життям і зберігаючи особистий зв'язок із ситуацією в Україні, Еліна показала мені мистецтво розділяти, не надто ототожнюючи себе. Її вміння зберігати спокій у всьому цьому хаосі просто неймовірне.

З її допомогою я намагаюся застосовувати це у своєму житті: якщо хтось критикує мою гру або пише ненависні коментарі в соціальних мережах, це проходить повз мою голову. Я кажу собі: "Це не про мене". Це так просто, але це розряджає обстановку.

3. Відповідальність може бути настільки ж корисною, як і ризик

Особливо під час мого тривалого відновлення і в перший рік життя з нашою донькою Еліна показала мені, що "сповільнитися" не означає "пропустити". Я зрозумів, що, коли виконуєш завдання з достатньою увагою, навіть найнудніші речі, наприклад, побутові клопоти, стають приємними. Як гравець, чоловік і батько, я дійшов висновку, що бути відповідальним не тільки важливо, а й дуже круто.

Люблю тебе, Еліна Світоліна", – написав Гаель.

Зазначимо, що сезон-2023 став дуже успішним для зіркової пари. Гаель Монфіс зміг продовжити свою неймовірну серію, вийшовши в 19-му сезоні поспіль у фінал турніру ATP, який згодом і виграв, а Еліна Світоліна тріумфально увірвалася в Тур та протягом трьох місяців зробила ривок на понад тисячу місць у рейтингу WTA, закінчивши рік у топ-25.