Монако – Шахтар: визначився найкращий гравець матчу Ліги чемпіонів

18 серпня 2021 , 10:08
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Команда №1

Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння донецького Шахтаря та Монако у матчі плей-офф Ліги чемпіонів. "Гірники" здобули мінімальну перемогу 0:1.

Найкориснішим гравцем поєдинку Монако – Шахтар за оцінками InStat став голкіпер гірників Анатолій Трубін. Рейтинг ефективності його гри склав 348 балів.

Як це було Шахтар завдяки шедевру Педрінью сенсаційно переміг Монако в Лізі чемпіонів: відео

В активі нашого воротаря було п'ять відбитих ударів, три вдалих виходи з воріт і 32 передачі з точністю 81 відсоток. У трійку найкращих гравців поєдинку також увійшли Педрінью (319 балів) і Марлон (315 балів).

Також зазначимо дев'ять успішних обводок Тете, 100 відсотків точності передач Ласінью Траоре, шість відборів і 10 перехоплень Миколи Матвієнка. В цілому, це була не найкраща гра Шахтаря, який вперше в цьому сезоні поступився своєму супернику за багатьма показниками, але перевершив по результату.

Монако – Шахтар: коротко про матч

  • Результат матчу Монако – Шахтар вирішив єдиний гол, який у першому таймі забив Педрінью. Рахунок так і залишився 0:1 до фінального свистка.
  • Перемога в першому матчі наблизила Шахтар до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів. У матчі-відповіді в Харкові клубу з України потрібно не програти своєму супернику.
  • Матч-відповідь відбудеться в середу, 25 серпня.
Автор: Юрій Семенюк