Шахтар завдяки шедевру Педрінью сенсаційно переміг Монако в Лізі чемпіонів: відео

Монако та Шахтар ввечері 17 серпня провели перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок на полі Монако завершився несподіваною перемогою Шахтаря.

Монако – Шахтар 0:1

Гол: Педрінью, 19

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Від старту поєдинку команди взяли високий темп: "гірники" володіли м'ячем, коли "монегаски" активно пресингували та шукали шансу в контратаках.

Перший момент у грі на 7 хвилині виник у Шахтаря. Траоре у штрафному отримав передачу та віддав пас на Матвієнка, який набігав у штрафний. Микола пробив у нижній кут, але голкіпер відбив м'яч.

Момент від Монако прийшов на 16 хвилині. Росіянин Олександр Головін наважився на дальній удар, але не зумів влучити у площину воріт.

Через хвилину у стилі Головіна воротам Монако загрожував Соломон. Той майже з лінії штрафного завдав обвідного удару й влучив у ворота. Але Маєцкі відбив м'яч.

Шалений гол Педрінью

Тиск "гірників" увінчався голом на 19 хвилині поєдинку. Педрінью увімкнув режим Ліонеля Мессі й пошив у дурні трьох захисників. Після цього бразилець "поклав на 5 точку" голкіпера і покотив м'яч у кут – 1:0!

Відео голу Педрінью

Потужний тиск Монако

Після пропущеного голу підопічні Ніко Ковача активізувалися. Найкращий момент у Монако на старті гри мав Бадіашіле. "Монегаски" традиційно для себе гостро розіграли кутовий, після якого Бенуа ледь не відзначився у воротах Трубіна. М'яч після його удару пролетів повз ворота.

Ледь не стовідсотковий момент у Монако був на 25 хвилині. Бен Єддер завдяки прискоренню увійшов у штрафний та гостро пробив у кут. Трубін був на висоті. За якусь мить на ударній позиції у штрафному був Фолланд. Німець дивом не влучив у ворота з вбивчої позиції.

Прекрасний момент перед самою перервою мав Чуамені. Хавбек Монако завдав красивого обвідного удару з-за меж штрафного й змусив Трубіна рятувати Шахтар.

Відразу після перерви Монако продовжив грати у високому темпі та створив чергову нагоду для голу. Головін пробив з-за меж штрафного, але Трубін в чергове проявив прекрасну реакцію.

На 57 хвилині Трубіну вкотре довелося виручати партнерів. Цього разу Бен Єддер з меж штрафного намагався прошити голкіпера – невдало. Водночас Шахтар після забитого голу майже не мав передумов для того, щоб подвоїти перевагу.

Шахтар вистояв

Лишень на 80 хвилині Шахтар провів непогану атаку, яка завершилася дальнім ударом Маркоса Антоніо. Попри рикошет голкіпер Монако впевнено забрав м'яч до рук.

Господарі відразу відповіли соковитим ударом Чуамені та хавбек не переграв українську стіну у воротах! На 82 хвилині Трубіну вже допомогла стійка. Боаду гостро пробив низом в кут й Анатолій відбив м'яч у стійку.

Останні хвилини гри виявилися надвзичайно нервовими. Монако намагалося вирвати бодай нічию, але Шахтар втримав переможний результат.