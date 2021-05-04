У Франції футбольний матч закінчився масовою бійкою з п'ятьма вилученнями: відео

Поєдинок 35-го туру Ліги 1 Монако – Ліон (2:3) подарував не надто приємну кінцівку. Вже після фінального свистка арбітр поєдинку показав одразу 4 червоні картки.

Перші відкрили рахунок на 25-й хвилині зустрічі і утримували перевагу до початку другого тайму. На 57-й Мемфіс Депай зважився на сольний прохід і не без допомоги рикошету завершив його точним ударом в дальній кут.

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За 20 хвилин до закінчення зустрічі гості залишилися в меншості, але саме їм незабаром вдалося вийти вперед після подачі зі штрафного. Монако відігрався на 86-й за допомогою пенальті, але вже в одній з наступних атак Ліон забив третій і, як виявилося, переможний гол у поєдинку.

Відразу ж після фінального свистка між футболістами обох команд почалися суперечки, які швидко переросли в бійку. За її підсумками головний арбітр зустрічі вилучив ще чотирьох гравців (по два з кожного боку), довівши загальну кількість червоних карток до п'яти.

Монако – Ліон: відео бійки

У турнірній таблиці Ліон займає четверте місце, набравши 70 очок, Монако з 71 очком йде третім. Третя команда чемпіонату Франції в наступному сезоні зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів, четверта – в груповому етапі Ліги Європи.