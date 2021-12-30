Молодіжний ЧС з хокею скасували після виявленого коронавірусу у збірній Росії

Міжнародна федерація хокею оголосила про дострокове закінчення чемпіонату світу 2022 року серед молодіжних команд. Рішення було ухвалено після того, як серед гравців збірної Росії було виявлено позитивні тести на коронавірус.

Декілька федерацій хокею, чиї збірні грали в Канаді, вимагали прийняти таке рішення від IIHF, оскільки турнір почав суперечити спортивним принципам. Три матчі було скасовано – збірним США, Чехії та Росії було зараховано технічні поразки. Деякі хокеїсти команд склали позитивні тести на коронавірус.

​До слова Збірній Росії зарахували технічну поразку в матчі чемпіонату світу з хокею

"Рада IIHF прийняла це рішення через поширення захворювання COVID-19 і омікрон-варіанту коронавірусу, щоб забезпечити здоров'я і безпеку всіх учасників змагання", – йдеться в заяві організації.

Коротко про ситуацію на ЧС з хокею

Чемпіонат світу розпочався 26 грудня в Канаді (Едмонтоні та Ред-Дірі) і мав завершитися в ніч проти 6 січня. Згідно з правилами цьогорічного турніру, якщо в команді виявили COVID-19, їй зараховують технічну поразку і відправляють на карантин.

28 грудня через випадки коронавірусу технічну поразку отримала збірна США, яка мала зіграти проти Швейцарії.

29 грудня з аналогічних причин технічну поразку присудили командам Чехії (у матчі з Фінляндією) та Росії (у матчі зі Словаччиною).

Молодіжний ЧС з хокею, який проводиться з 1977 року, було достроково завершено вперше за свою історію. Цьогорічний турнір планувалося закінчити 5 січня 2022 року.

В останні кілька діб у США та країнах Західної Європи оновлено рекорди за кількістю нових випадків коронавірусу через поширення нового штаму "Омікрон". Він у 3-4 рази заразніший за "Дельту", але легше переноситься.