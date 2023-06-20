Перший екзамен проти хорватів: де дивитись матчі збірної України на молодіжному Євро-2023

Вже у середу, 21 червня, збірна України з футболу U-21 проведе свій перший матч на молодіжному чемпіонату Європи-2023. Сайт 24 Каналу пропонує ознайомитись із телетранслятором поєдинків нашої збірної на Євро-2023.

Молодіжний чемпіонат Європи-2023 з футболу прийме одразу дві країни – Румунія та Грузія. Усі свої матчі групового раунду збірна Україна проведе у румунському Бухаресті.

До теми Україна починає шлях на Олімпійські ігри: все, що потрібно знати про молодіжне Євро-2023

Де переглянути матчі команди Ротаня

Вже 21 червня на команду Руслана Ротаня чекає перша гра групового раунду Євро-2023 проти Хорватії. Поєдинок розпочнеться на стадіоні "Жулешті" о 19:00 (з київським часом).

Усі поєдинки молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу покаже наживо сайт Суспільне Спорт. Також переглянути матчі нашої "молодіжки" на Євро-2023 можна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного, які доступні на відеосервісі MEGOGO та платформі Volia TV.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу збірної України U-21 на молодіжному Євро-2023 проти Хорватії.

Календар матчів України U-21 у груповому раунді Євро-2023:

21 червня, 19:00. Україна – Хорватія

– Хорватія 24 червня, 19:00. Румунія – Україна

27 червня, 21:45. Іспанія – Україна

Нагадаємо, що наша молодіжна збірна підсилилась одразу чотирма футболістами головної команди країни. Анатолій Трубін, Георгій Судаков, Михайло Мудрик та Владислав Ванат прибули у розташування "молодіжки" після матчів за національну команду Сергія Реброва.

Відзначимо, що під питанням участь на Євро-2023 Мудрика. Михайло отримав травму та відчуває біль у литковому м'язі. Вінгер Челсі накульгуючи прибув у молодіжну збірну. Тому футболіст може пропустити, як стартовий матч України на молодіжному Євро-2023, так і весь турнір.