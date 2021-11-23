Молодіжне Динамо розібралося з Баварією перед матчем основних команд: відео голів

У вівторок, 23 листопада, відбувся матч Динамо U-19 проти Баварії U-19 на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. "Біло-синім" вдалося здобути 4 перемогу у груповому етапі.

Динамо U-19 – Баварія U-19 2:1

Гол: Яцик, 7, Бражко, 69 (пен.) – Дібрані, 90+1

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На 7-й хвилині зустрічі кияни вийшли вперед. Гол забив капітан команди Яцик. Діалло промчав лівим флангом, віддав пас на Вівчаренка, а той вирізав м'яч у район 11-метрової позначки. Там уже був Яцик, який головою точно спрямував м'яч під праву "дев'ятку".

Відео голу Яцика

У середині першого тайму Діалло отримав м'яч у штрафному майданчику суперників і пробив по воротах. На шляху м'яча опинився Бухман, котрий не дав відбутися голу. Згодом відповіла і Баварія – гості провели атаку, на вістрі якої опинився Веніг. Настав удар по воротах і Нещерет по-справжньому врятував свою команду.

"Біло-сині" і зовсім могли подвоїти свою перевагу ще у першій 45-хвилинці, коли зі штрафного з лівого флангу Волошин навісив м'яч на лінію воротарської площі, а Дячук пробив головою та влучив м'ячем у перекладину. Щоправда, пролунав свисток арбітра, який побачив фол динамівців у атаці.

Все ж, свій момент Динамо реалізувало вже після перерви. На 65-й хвилині Волошин заробив пенальті, а гол забив Бражко. Пробив він дуже технічно і не сильно, розвівши м'яч і воротаря по різним кутам.

Відео голу Бражко

Наприкінці матчу удача також посміхнулася й Динамо, коли Саньянг з меж штрафного майданчика пробив у ліву від себе стійку воріт.

Але мюнхенці не змогли піти з поля бодй без одного голу. Вже у компенсований час гол забив Дібрані, але на результат зустрічі це ніяк не вплинуло.