На шляху до Євро-2023: команда Ротаня зіграє два спаринги в Грузії

Молодіжна збірна України в рамках підготовки до чемпіонату Європи серед команд U-21 проведе два контрольні поєдинки. Суперниками "синьо-жовтих" будуть учасники фінального турніру.

Українська команда розпочинає підготовку до фінального турніру Євро-2023 (U-21). Підопічні Ротаня під час навчально-тренувального збору в Грузії, який триватиме з 15 до 22 листопада, зіграє два спаринги.

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19 листопада "синьо-жовті" зустрінуться з молодіжною збірною Ізраїлю, а 21 – з молодіжною командою Грузії. Обидва поєдинки відбудуться на полі Tbilisi Sea Technical Center Stadium – о 16.00 за київським часом.

Варто відзначити, що суперники команди Ротаня є учасниками Євро-2023. Команда Грузії – у ролі господаря, а Ізраїль – кваліфікувався через відбірний турнір.

Нагадаємо, що Україна потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня наступного року в румунському Бухаресті.

Фінальний турнір за участі 16-ти збірних приймуть чотири стадіони в Румунії та чотири в Грузії. Матч-відкриття відбудеться в Румунії, а фінал — у Грузії. Три найкращі команди Євро-2023 (окрім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.