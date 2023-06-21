Для народу України та завдяки ЗСУ: В'юнник про мотивацію нашої молодіжної збірної на Євро

Молодіжна збірна України з футболу 21.06 розпочинає свій шлях на Євро-2023. Напередодні старту турніру Богдан В'юнник поділився своїми очікуваннями від турніру.

Молодіжна збірна України потрапила до однієї групи зі збірними Хорватії, Іспанії та Румунії. Для України це буде лише третій Чемпіонат Європи на молодіжному рівні, але у нас уже є медалі. Усе, що потрібно знати про Євро-2023 читайте у нашому великому матеріалі.

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Турнір команда проведе на максимумі для українського народу

Свій перший матч молодіжна збірна України з футболу проведе з однолітками з Хорватії. Форвард Богдан В'юнник розповів, що очікує від стартового матчу на Євро-2023 та турніру загалом.

Ми будемо грати у свою гру. Але хорвати дуже хороші індивідуальні виконавці. Будемо намагатись переграти їх за рахунок бажання. Усе інше – подивимось уже на полі. Хорватські гравці U-21 переходять у національну команду, вони мають дуже гарну академію, загалом систему від академії до національної команди. Тож на полі показуватимуть себе, а ми – себе,

– розповів футболіст.

Головною мотивацією для нашої молоді буде можливість трішки порадувати український народ та ЗСУ. То ж, збірна обіцяє викластится на повну.

Повторюся: мотивація зашкалює, тому що ми граємо за наш народ, за наших людей, які зараз знаходяться в Україні. Також я хочу подякувати Збройним силам України, які боронять нашу землю. Ця гра і загалом турнір будуть для наших людей. Чи додає мотивації ще й можливість поїхати на Олімпіаду? Авжеж,

– зазначив Боглан.

. Молодіжний Євро-2023 пройде з 21 червня по 8 липня 2023 року. Стартовий матч підопічні Руслана Ротаня зіграють 21 червня проти Хорватії. Початок поєдинку о 19:00 за Києвом. Текстова трансляція буде доступна за посиланням

Усі поєдинки молодіжного чемпіонату Європи-2023 з футболу покаже наживо сайт Суспільне Спорт. Також переглянути матчі нашої "молодіжки" на Євро-2023 можна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного, які доступні на відеосервісі MEGOGO та платформі Volia TV.