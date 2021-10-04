Молодіжна збірна України втратила трьох футболістів перед матчами відбору на Євро-2023

У понеділок, 4 жовтня, молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до відбіркових поєдинків чемпіонату Європи 2023 року – з командами Франції (8 жовтня, в гостях) і Фарерських островів (12 жовтня, вдома).

За інформацією джерела, на збір з різних причин не приїхали Олег Горін (Минай), Володимир Бражко (Динамо) і Вікентій Волошин (Десна). Замість них були довизвани з резервного списку Данило Алефірєнко (Зоря) та Богдан Білошевскій (Чорноморець).

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Розклад української "молодіжки"

На 7 жовтня біля підопічних Руслана Ротаня запланований виліт до Бресту, де на наступний день відбудеться поєдинок з французами.

Молодіжна збірна України з футболу очолює турнірну таблицю в своїй групі, набравши шість очок з шести можливих. У найближчих переслідувачів – Франції і Фарерських островів – на два пункти менше.

Після повернення з Бреста українці в Запоріжжі приймуть збірну Фарерських островів.