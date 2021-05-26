Молодіжна збірна України з поразки Азербайджану стартувала на турнірі імені Лобановського: відео

Збірна України U-21 зіграла перший матч на турнірі пам'яті Валерія Лобановського. Суперником нашої команди виступила молодіжна збірна Азербайджану.

Загалом на турнір Валерія Лобановського планувалася участь чотирьох команд. Але молодіжна збірна Тунісу не змогла прибути до Києва через коронавірусні проблеми. Відтак на турнір зіграють лише три команди – України, Азербайджану та Узбекистану за круговою системою.

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Саме проти однолітків з Азербайджану випало зіграти в дебютному матчі українцям. І дебют зустрічі краще провели саме гості, створивши декілька моментів, щоб відзначитися. Гол же вдалося забити на 17-й хвилині. Після подачі зі штрафного Гурбанлі зумів у падінні пробити в протихід воротарю.

Українці могли зрівняти рахунок ще у першому таймі. після прострілу Мудрика удар не вдався в Очеретька – м'яч злетів з ноги. Але відлетів до Супряги, якому треба було прицільно пробити по воротах – вище. Сікан теж не зумів забити згодом, пробивши дуже слабо.

Та справжнім марнотратником моментів в цьому матчі став Ванат. Він вийшов на заміну одразу по перерві. І до кінця матчу мав можливість не просто зрівняти рахунок, а зробити його розгромним на користь України. Лише за останніх десять хвилин матчу він тричі не зумів переграти воротаря азербайджанців.

Україна U-21 – Азербайджан U-21 0:1

Гол: Гурбанлі, 17

Окрім поразки в цьому матчі, збірна України зазнала ще і втрати Очеретька. Він покинув поле за допомогою медиків. Ймовірно, у нього перелом ноги.

Відеоогляд матчу Україна U-21 – Азербайджан U-21

Наступний матч молодіжна збірна України проведе 28 травня проти своїх однолітків з Узбекистану.