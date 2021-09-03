Сербія U-21 – Україна U-21 0:1

Гол: Криськів, 14

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Українці вже на початку матчу відкрили рахунок. Після поперечної передачі від Вівчаренка Криськів прийняв м'яч в центрі штрафного сербів і пробив точно в кут.

На 27-й хвилині Вівчаренко міг забивати другий гол у ворота сербів, але з лівого кута штрафного майданчика не пробив голкіпера.

Після перерви в контратаку вибігли українці, і Криськів вирішив сам наносити удар – Гордич в падінні зловив м'яч. Згодом відповіли вже серби – Мілосавлевіч зліва увірвався в нашу штрафну і хльостким ударом не влучив у дальній кут.