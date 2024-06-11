Шедевр від Циганкова: вінгер збірної України подвоїв рахунок у матчі з Молдовою

У першому таймі поєдинку проти Молдови підопічні Сергія Реброва мали тотальну перевагу. Наприкінці першої 45-хвилинки "синьо-жовті" збільшили рахунок на табло.

11 травня національна збірна України у Кишиневі грає поєдинок проти Молдови. Це остання перевірка "синьо-жовтих" перед стартом на Євро-2024, пише 24 Канал.

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Сергій Ребров не став експериментувати зі складом та випустив на гру основних футболістів. З перших хвилин українці захопили ініціативу.

Вже на 2-й хвилині матчу Роман Яремчук відправив м'яч до сітки воріт господарів поля. Цей м'яч став ювілейним для форварда.

А наприкінці першого тайму підопічні Сергія Реброва подвоїли перевагу. Чудову комбінацію за участю Георгія Судакова завершив Віктор Циганков. Вінгер Жирони технічно переграв голкіпера збірної Молдови.

Відео голу Циганкова

На перерву команди пішли за комфортного рахунку 2:0. На жаль, на 30-й хвилині поєдинку зазнав травми Віталій Миколенко. Головний тренер "синьо-жовтих" змушений був замінити захисника Евертона.