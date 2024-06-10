Анонс матчу Молдова – Україна: що треба знати про останній товариський матч перед Євро-2024
Збірна України завершує підготовку до чемпіонату Європи спарингом у Кишиневі. Наша команда зіграє проти Молдови у найближчому до Батьківщини місті з початку повномасштабної війни.
У вівторок, 11 червня, збірна України відіграє останній товариський матч цього місяця. Команда Сергія Реброва завітає в гості до Кишинева, де зійдеться зі збірною Молдови. 24 Канал розповідає про все найцікавіше стосовно цього спарингу.
Слідкуйте з нами Останній спаринг перед Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Молдова - Україна
Остання репетиція Євро-2024
Збірна України провела вже два із трьох червневих спарингів. Підопічні Сергія Реброва не програли Німеччині, розписавши нульову нічию із Бундестім. А ось із поляками наша команда впоратись не змогла – 1:3 у Варшаві.
Одразу після зустрічі із "Кадрою" УАФ оголосила заявку збірної України на Євро-2024. Сюрпризів там не було, Ребров викликав на чемпіонат тих же 25 гравців, які були в команді під час товариських зустрічей.
Склад збірної України на Євро-2024 / фото з інстаграму УАФ
На матч із Молдовою кадрових втрат у нашої команди не прогнозується. Віталій Миколенко не був готовий до першого спарингу, а у матчі з Польщею відіграв лише один тайм. Тим не менш, захисник Евертона має бути готовим до матчу в Кишиневі, а також до Євро-2024.
Що чекати від Молдови
Команда Сергія Клещенка серйозно виросла за останні роки. Зазвичай молдовці не мали серйозних амбіцій та обмежувались бажання посісти не останнє місце у кваліфікаційних групах.
Але у відборі на Євро наші сусіди були дуже близькі до потрапляння на турнір. Молдова змогла взяти 4 очки проти збірної Польщі, а також не програла вдома Албанії та Чехії.
Проте у вирішальному матчі в останньому турі "триколорні" крупно поступились на виїзді чехам і втратили шанс поїхати на Євро. Важливу роль в успіхах молдован зіграв захисник Карпат Владислав Бабогло.
Владислав Бабогло грає за Карпати / фото з сайту клубу
Захисник народився у Молдові, але всю кар'єру проводив в Україні (Чорноморець, Олександрія, Карпати). Перед стартом кваліфікації Владислав вирішив взяти громадянство Молдови і вже встиг оформити два голи – проти Польщі та Албанії.
Хто зіграє у спарингу
Склад України передбачити вкрай непросто. У червні Сергій Ребров активно застосовував ротацію та жодного разу не грав наближеним до основи набором гравців.
Зрештою не варто від тренера очікувати найсильнішого складу прямо перед стартом Євро. Все ж буде прикро через товариський матч втратити когось із важливих виконавців.
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Можна очікувати появу з перших хвилин Луніна та Бражка. Перший має стати нашим основним кіпером на Євро, але у спарингах поки не грав. Що ж стосується гравця Динамо, то він поки відіграв лише півтайму проти поляків.
Найважче буде спрогнозувати склад оборони. Всі центрбеки отримали ігровий час у перших двох спарингах і запасні футболісти відверто не вразили. Миколенка навряд чи будуть перенавантажувати.Орієнтовний склад: Лунін – Конопля, Сваток, Забарний, Михайліченко – Бражко, Зінченко, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Мудрик.
Історія зустрічей
Україна та Польща зіграли лише п'ять очних матчів за свою історію. Перевага на боці нашої команди – три перемоги при двох нічиїх та жодній поразці. Різниця голів – 6:3.
Лише два з цих матчів були офіційними. У відборі на ЧС-2014 команда Михайла Фоменка не змогла обіграти сусідів на їх полі (0:0), але вдома взяла своє (2:1). Голами відзначились Ярмоленко та Хачеріді.
Всі матчі України проти Молдови:
- Товариський матч, 1996 рік. Молдова – Україна 2:2 (Тестіміцану, 72, Попович, 83 – Гусейнов, 49, 66)
- Товариський матч, 1997 рік. Україна – Молдова 1:0 (Ребров, 56)
- Відбір ЧС-2014. Молдова – Україна 0:0
- Відбір ЧС-2014. Україна – Молдова 2:1 (Ярмоленко, 61, Хачеріді, 71 – Суворов, 80)
- Товариський матч, 2014 рік. Україна – Молдова 1:0 (Безус, 63)
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Де дивитися
Пряма трансляція матчу Молдова – Україна буде доступна на двох платформах на території нашої країни. Користувачі інтернету зможуть подивитися спаринг наживо на ОТТ-сервісі Megogo. Там же будуть доступні і передматчева студія з експертами та ведучими.
У свою чергу телеглядачам зустріч буде доступна у прямому ефірі на регіональних каналах Суспільного. Також текстова онлайн-трансляція матчу Молдова – Україна відбудеться на сайті 24 Каналу. Початок гри – о 19:00 за київським часом.
Україна на Євро-2024:
- збірна України посіла лише третє місце у кваліфікаційній групі до Євро-2024, пропустивши вперед Англію та Італію
- "синьо-жовті" отримали другий шанс на путівку через плей-оф, яким і скористались
- підопічні Сергія Реброва у стикових матчах переграли Боснію і Герцеговину та Ісландію (2:1 в обох зустрічах)
- на Євро-2024 Україна потрапила в групу Е, де протистоятиме Румунії (17 червня), Словаччині (21 червня) та Бельгії (26 червня)
- чемпіонат Європи-2024 пройде з 14 червня по 14 липня на полях Німеччини
- найкращим результатом збірної України на ЧЄ був вихід у чвертьфінал на минулому турніру у 2021 році під керівництвом Андрія Шевченка