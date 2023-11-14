Президент МОК відповів, чи вплине відсторонення Олімпійського комітету РФ на інші федерації
Джерело:МОК
Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував рішення Виконкому МОК щодо призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Він, зокрема, звернувся до інших міжнародних федерацій.
12 жовтня МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України. За словами Баха, до МОК звернулися інші федерації, аби з'ясувати, як на них вплине призупинення діяльності НОК Росії
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Чи вплине рішення МОК на інші федерації
Він наголосив, що дії російського НОК є грубим порушенням Олімпійської хартії.
Це рішення базується виключно на діях ОКР і не означає, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут,
– заявив Бах.
Що відомо про рішення МОК
- 30 вересня 2022 року президент Росії Путін підписав укази про "приєднання" до РФ частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей. Раніше він підписав указ про визнання "незалежності" цих регіонів, виходячи з проведених там під контролем Москви так званих референдумів.
- Після цього МОК позбавив повноважень Олімпійський комітет Росії. У відомстві наголосили, що ОКР більше не має права діяти як Національний олімпійський комітет, як це визначено Олімпійською хартією, і не може отримувати жодного фінансування від Олімпійського руху.
- Там додали, що рішення МОК від 28 березня 2023 року залишаються повною мірою чинними, МОК залишає за собою право ухвалювати рішення про участь окремих нейтральних спортсменів із російським паспортом.