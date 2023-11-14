Президент МОК відповів, чи вплине відсторонення Олімпійського комітету РФ на інші федерації

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах прокоментував рішення Виконкому МОК щодо призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Він, зокрема, звернувся до інших міжнародних федерацій.

12 жовтня МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України. За словами Баха, до МОК звернулися інші федерації, аби з'ясувати, як на них вплине призупинення діяльності НОК Росії

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Чи вплине рішення МОК на інші федерації

Він наголосив, що дії російського НОК є грубим порушенням Олімпійської хартії.

Це рішення базується виключно на діях ОКР і не означає, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут,

– заявив Бах.

Що відомо про рішення МОК