Терористам не місце у спорті: МОК відкличе визнання Міжнародної асоціації боксу, яка підіграє РФ

Міжнародний олімпійський комітет готовий позбавити ліцензії IBA через недотримання вимог організації. При цьому бокс залишиться на Олімпійських іграх-2024.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України майже всі спортивні федерації ввели санкції проти представників країни-терористки. Спочатку МОК навіть рекомендував взагалі не пускати росія та білорусів на міжнародні змагання.

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Втім весь цей час санкції проти окупантів ігнорувала Міжнародна асоціація боксу (IBA). Вони не тільки не відсторонили росіян від змагань, а ще і дозволяли спортсменам виступати під прапором країни-терористки.

МОК проти прокремлівської організації

Дивуватися такій поведінці IBA не варто, оскільки її президентом є росіянин Умар Кремльов. Він не тільки є представником РФ, а ще і близьким другом Владіміра Путіна та прихильником ідеї відродження СРСР.

Проте МОК вирішив не миритися із ганебними діями IBA. Виконавча рада організації рекомендувала комітету відкликати визнання Міжнародної асоціації боксу.

Рада дійшла висновку, що IBA не виконала вимоги МОК щодо нейтралітету для росіян та білорусів. Рішення про невизнання боксерської асоціації має бути прийнято 22 червня на позачерговій сесії.

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Бок залишиться на Олімпійських Іграх

При цьому Виконавча рада МОК рекомендувала залишити бокс у олімпійській програмі на Ігри-2024 у Парижі. Нагадаємо, що чимало організацій вийшли зі складу IBA та заснували нову асоціацію World Boxing. Серед них – представники США, Швеції, Німеччини, Нідерландів, Великої Британії та інших.

Відзначимо, що в березні цього року МОК прийняв контраверсійне рішення щодо допуску росіян та білорусів до міжнародних змагань. Комітет радить надавати спортсменам з країн-терористок можливість виступати, але лише під нейтральним прапором та за умови дотримання антивоєнних вимог.