Прикра помилка: МОК вибачився через неправильну карту з Кримом

Міжнародний олімпійський комітет прибрав скандальну карту, на якій Крим був "відрізаним" від України. За свою помилку вони попросили вибачення.

Дізнавшись про помилкову карту Міністерство закордонних справ України одразу ж зв'язалося із керівництвом МОК. Про це у своєму твітері написав Дмитро Кулеба.

Уночі З сайту Олімпіади зникла скандальна карта, що відділяла Крим від України

Перед український МЗС вже вибачилися за помилку. За словами Кулеби, її виправили уже вранці за токійським часом.

Щойно ми дізналися вчора про некоректну мапу на олімпійському сайті, ми негайно зв'язалися з керівництвом МОК. Вони принесли вибачення за помилку,

– написав Кулеба.

"Технічний збій"

У Росії, яка незаконно окупувала півострів і вважає його своїм, скандал із картою викликав протилежні почуття. Російські ЗМІ намагалися з'ясувати, чому це Крим "повернули" до складу України. У МОК їм чітко відповіли, що віднесення Криму не до України – прикра помилка.

Це була прикра помилка провайдера, яка була негайно виправлена, щойно нам стало про це відомо, і за яку ми приносимо свої вибачення,

– йдеться у відповіді МОК для росЗМІ.

Коротко про скандал з Кримом на сайті МОК

Скандальну карту розмістили на офіційному сайті Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Крим "відділили" від України у розділі Olympics Cheer Zone: вікні, де вболівальники можуть підтримати спортсменів.

Вона не визначала приналежність Криму до будь-якої держави, але чітко відмежовувала його від України.

Після скандалу щодо Криму розділ Olympics Cheer Zone зовсім зник з сайту МОК.