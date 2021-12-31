У МОК розповіли, що допоможе зробити Олімпіаду в Пекіні безпечною

У Міжнародному олімпійському комітеті запевнили, що суворі антиковідні правила дозволять безпечно провести Олімпійські ігри у Пекіні. Там зазначили, що дотримуються всіх стандартів.

Безпека на Олімпіаді-2022

У МОК запевняють, що вони працюють з китайськими партнерами над безпекою на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

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Посібники, засновані на кращих наукових рекомендаціях, призначені для роботи з розвитком ситуації по коронавірусу, що постійно змінюється,

– йдеться у повідомленні.

У МОК наголошують, що організація орієнтується на досвід інших міжнародних спортивних заходів, включаючи успішне проведення літньої Олімпіади в Токіо, та політику боротьби з коронавірусом, яка нині діє у Китаї.

"Тестування перед вильотом, політика вакцинації, система "замкнутого циклу" та регулярне тестування на місці є одними з життєво важливих елементів, які дозволять Іграм пройти безпечно", – додали в МОК.

Олімпійські ігри 2022 в Пекіні відбудуться 4 – 20 лютого.