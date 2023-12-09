МОК зробив рекламу війни та злочинам: легенда НХЛ засудив допуск росіян до Олімпіади

Олімпійський чемпіон 1998 року з хокею Домінік Гашек прокоментував рішення МОК допустити спортсменів з країн-агресорів до Олімпійських ігор. Така авантюра Комітету може призвести до нових жертв.

8 грудня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет вирішив зробити подарунок кривавому диктатору Путіну та допустив спортсменів з Росії та Білорусі до Олімпіади-2024. Можна не сумніватися, що Кремль використає найбільше спортивне свято чотириріччя у своїх пропагандистських цілях.

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Гашек: МОК поставив власні інтереси вище за людське життя

Це безвідповідальне рішення МОК може призвести до ще більших жертв. Адже агресор зрозумів, що за свої вчинки не буде відповідати. Такої думки дотримується дворазовий володар Кубка Стенлі чех Домінік Гашек.

Великий друг України на своїй сторінці у соціальній мережі відреагував на божевілля МОК.

Рішення МОК дало Росії нереальну рекламу війни і злочинів, включно з геноцидом. Це рішення обійдеться в тисячі, можливо, мільйони втрачених українських і російських життів. МОК поставив власні інтереси вище за людське життя. Кожна людина у світі, яка ставить життя на перше місце, повинна це засуджувати,

– написав Гашек.

Кривава Олімпіада / twitter.com/hasek_dominik

Нагадаємо, що згідно з рішенням МОК російські та білоруські атлети змагатимуться в нейтральному статусі.

На Іграх буде заборонена державна символіка злочинців – прапор та гімн.

Також до змагань не будуть допущені спортсмени, які мають відношення до загарбницької армії, або підтримують війну.

Зазначимо, що Домінік Гашек активно підтримує Україну в боротьбі з Росією. Олімпійський чемпіон не побоявся приїхати в нашу державу під час війни. Він на власні очі бачив зруйновані російськими ракетами об'єкти спортивної інфраструктури.