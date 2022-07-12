Олімпійський чемпіон розповів, як у дитинстві став жертвою торговців людьми

Чотириразовий олімпійський чемпіон у бігу Мохаммед Фара розповів приголомшливу історію. У 9 років його незаконно вивезли до Великої Британії під ім’ям іншої дитини.

Зворушлива історія відомого спортсмена

Раніше титулований спортсмен розповідав, що приїхав до Лондона із Сомалі, коли йому було 8 років, слідом за батьком. У документальному фільмі BBC "Справжній Мо Фара" він поідлився правдивою історією про те, як опинився у Великій Британії.

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"Більшість людей знають мене як Мо Фара, але це не моє ім’я, і ​​це не так. Насправді я народився в Сомаліленді на півночі Сомалі, і мене звуть Хуссейн Абді Кахіна. Попри те, що я говорив у минулому, мої батьки ніколи не жили у Великій Британії.

Коли мені було чотири роки, мій батько загинув під час громадянської війни. Мене розлучили з матір’ю та незаконно переправили до Великобританії під ім’ям іншої дитини – Мохаммеда Фара", – сказав спортсмен.

Бігун розповів, що він декілька років жив у рідних у Джібуті, а 1992-го незнайома жінка привезла його до Лондона, заявивши, що він житиме у родичів.

Коли вони опинилися в Європі, вона забрала у хлопчика листок із контактами, порвала та викинула у сміття. Протягом кількох років Фара доглядав її дітей, робив роботу по дому і не відвідував школу.

У фільмі Фара зізнається, що переймається своїм імміграційним статусом. Однак увечері 11 липня Міністерство внутрішніх справ Великобританії оголосило, що спортсмен не зіткнеться із труднощами.

Документальна стрічка закінчується сценою, в якій Фара розмовляє з реальним Мохаммедом Фара, ім’я якого йому дали при пересиланні до Великої Британії. Спортсмен заявив, що продовжить використовувати ім’я, яке йому дали 30 років тому.

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