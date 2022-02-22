Могла привести до втрати зору: Яремчук розповів про небезпечну травму ока
Джерело:ютуб-канал Влади Седан
На одному з тренувань Бенфіки Роман Яремчук отримав небезпечну травму ока. Український нападник прокоментував своє пошкодження, яке могло привести до негативних наслідків.
Яремчук: Справді переживав щодо ока
Роман Яремчук розповів, що сильно хвилювання за своє травмоване око. За його словами, пошкодження виявилось серйозним, тому тепер доводиться кожні 2 – 3 тижні перевірятись у лікаря, все контролювати, аби зір не зник.
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Тому я і сиджу зараз позаду (під час розмови сидів у машині, – прим. 24 каналу). Дійсно, була парочка дуже складних днів, бо справді переживав щодо ока. Тому що така небезпечна травма, можна сказати. І зараз потрібно кожні два – три тижні перевірятись, щоб усе контролювати, і зір не зник. Ні, зір не зіпсувався, але було близько до того, щоб була небезпечна травма,
– відповів нападник Бенфіки.
Через це пошкодження українець пропустив два матчі "орлів". На щастя, вже повернувся на футбольне поле. У сезоні-2021/2022 Яремчук вже відіграв за Бенфіку 31 поєдинок, у яких відзначився 7 голами та асистами.
Як Яремчук отримав незвичну травму
- Яремчук травмувався напередодні матчу проти Жил Вісенте, яка відбулась 2 лютого.
- Роман отримав пошкодження під час тренувального процесу. В українця порвалась фітнес гумка та влучила в обличчя. Після чого у форварда діагностували травму правого очного яблука.