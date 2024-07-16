Вирішив не грати в лотерею з повістками: спортивний журналіст пішов добровольцем в ЗСУ

16 липня 2024, 16:47
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Джерело:

КДК

Відомий спортивний журналіст та блогер Сергій Болотніков приєднався до лав ЗСУ. Він скористався військовим рекрутингом.

Новину про радикальні зміни Сергій Болотніков повідомив у соціальних мережах. Журналіст у жартівливій формі послався на досвід свого колеги Андрія Сеньківа.

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Болотніков: Знайшов вакансію і пішов добровільно

У середині червня Сеньківа мобілізували до армії. Блогер стояв у черзі за шаурмою, коли до нього підійшли працівники ТЦК та вручили повістку. Ця подія підштовхнула Сергія на такий відповідальний крок.

"Колись в мене будуть внуки і вони запитають: "Дідо, а як ти потрапив на війну?". Я відповім: "Ну, захотілось якось Сеньківу шаурми…"

А якщо серйозно, то не став грати в цю лотерею з повістками – знайшов вакансію і пішов добровільно", – повідомив Болотніков.

Нагадаємо, що 16 липня завершується термін оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних громадян України. Це можна було зробити у ТЦК, ЦНАП чи Резерв+.

На особу, яка не оновила дані, буде накладено штраф, адже це порушення чинного закону. Тільки якщо людина зможе довести, що вона не змогла оновити дані через поважні причини, тоді штраф не накладатимуть.

Автор: Сергій Шаховець