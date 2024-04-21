Подібні випадки не є одиничним: у ТЦК відреагували на повістку померлому журналісту Франкову

Київський ТЦК прокоментував ситуацію з повісткою, яка прийшла на адресу редактора журналу "Футбол" Артема Франкова. Відомий журналіст помер ще в жовтні минулого року.

Кілька днів тому телеграм-каналі "Artем Frankov official" опублікував фото повістки, яка прийшла на адресу покійного Артема Франкова. У документі повідомлялося, що журналісту потрібно з'явитися у військкомат для звірки даних.

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Відповідь Київського ТЦК та СП

Проте такі випадки не є поодинокими. Про це йдеться у коментарі Київського ТЦК та СП. Все через те, що громадяни вчасно не оновлюють персональні дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Крім того, невірні дані можуть надходити з інших державних реєстрів. Тому ТЦК та СП не володіє повною і перевіреною інформацією щодо осіб, які перебувають на військовому обліку.

Таким чином, повістка на адресу Артема Франкова прийшла через відсутність даних про його смерть.

Нагадаємо, що Артем Франков помер у лікарні 31 жовтня 2023 року. Відомий футбольний журналіст не зміг подолати наслідки другого інсульту. Починаючи з 1997 року Франков був незмінним головним редактором журналу "Футбол".