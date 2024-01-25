Репутація дорожча: MLS заблокувала один із найдорожчих трансфер в історії ліги в Росію

З початку повномасштабного вторгнення футбольні організації намагаються уникати контактів із країною-терористкою. Проте далеко не всі дотримуються такої позиції та радо продовжують співпрацю із ворожою державою.

Так напередодні вперше відбувся контрольний матч команди із країни ЄС проти "запорєбрікового" Динамо. А на турнір у Москву незабаром приїде чимало ексзірок футболу на так званий "Турнір легенд".

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Повага лізі за позицію

Черговим ганебним проявом співпраці з росіянами міг стати трансфер 23 річного американця Хесуса Феррейри з Далласа до Спартака. Клуб був готовий прийняти пропозицію у 13 мільйонів доларів і сам футболіст хотів перейти в Росію та вів активні перемовини щодо особистих умов.

Проте у справу втрутилася MLS. Ліга заблокувала можливий перехід через "ризики для американських структур, які ведуть бізнес з російськими суб’єктами".

Зазначимо, що MLS має повноваження скасовувати трансфери, тому що вся документація проходить через їхній офіс. Даллас наразі відмовився коментувати ситуацію.

Хто такий Хесус Феррейра

Вихованець Далласа, за першу команду якого грає з 2017 року.

Всього провів за клуб 157 матчів, у яких забив 50 голів та віддав 28 асистів

За національну команду США дебютував у 2020 році та вже зіграв 23 матчі, у яких забив 15 голів

Найкращий бомбардир Золотого кубка КОНКАКАФ-2023.

. Перехід Феррейри входив би в топ-10 найдорожчих трансферів в історії MLS.