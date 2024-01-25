Репутація дорожча: MLS заблокувала один із найдорожчих трансфер в історії ліги в Росію
Джерело:The Athletic
З початку повномасштабного вторгнення футбольні організації намагаються уникати контактів із країною-терористкою. Проте далеко не всі дотримуються такої позиції та радо продовжують співпрацю із ворожою державою.
Так напередодні вперше відбувся контрольний матч команди із країни ЄС проти "запорєбрікового" Динамо. А на турнір у Москву незабаром приїде чимало ексзірок футболу на так званий "Турнір легенд".
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Повага лізі за позицію
Черговим ганебним проявом співпраці з росіянами міг стати трансфер 23 річного американця Хесуса Феррейри з Далласа до Спартака. Клуб був готовий прийняти пропозицію у 13 мільйонів доларів і сам футболіст хотів перейти в Росію та вів активні перемовини щодо особистих умов.
Проте у справу втрутилася MLS. Ліга заблокувала можливий перехід через "ризики для американських структур, які ведуть бізнес з російськими суб’єктами".
Зазначимо, що MLS має повноваження скасовувати трансфери, тому що вся документація проходить через їхній офіс. Даллас наразі відмовився коментувати ситуацію.До слова. Перехід Феррейри входив би в топ-10 найдорожчих трансферів в історії MLS.
Хто такий Хесус Феррейра
- Вихованець Далласа, за першу команду якого грає з 2017 року.
- Всього провів за клуб 157 матчів, у яких забив 50 голів та віддав 28 асистів
- За національну команду США дебютував у 2020 році та вже зіграв 23 матчі, у яких забив 15 голів
- Найкращий бомбардир Золотого кубка КОНКАКАФ-2023.