"Нейтральні" таки будуть: російських та білоруських тенісистів допустили до Олімпіади-2024

Міжнародна федерація тенісу ухвалила рішення допустити російських та білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх-2024. Росіяни вже оголосили список спорсменів, які представлятимуть Росію.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським та білоруським спортсменам змагатися на Олімпіаді-2024 в Парижі. Однак представники ворожих країн повинні відповідати критеріям "нейтральності", пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

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Міжнародна федерація тенісу допустила росіян та білорусів до змагань

Спортсменів з ворожих країн допустили лише до участі в індивідуальних видах змагань.

На турнір від Росії поїдуть Данііл Медведєв, Андрєй Рубльов, Карен Хачанов, Роман Сафіуллін, Мірра Андрєєва, Дар'я Касаткіна, Людміла Самсонова та Єкатеріна Александрова.

Цікаво, що в деяких видах спорту росіяни та білоруси не візьмуть участь, оскільки самі ж не виявили такого бажання. Наприклад, нещодавно президент Європейської конфедерації фехтування Джорджіо Скарсо заявив, що росіяни та білоруси не візьмуть участь у змаганнях на Олімпіаді-2024, адже жоден з представників ворожих країн не з'явився на кваліфікаційний турнір в Люксембурзі.

Олімпійські ігри-2024 відбудуться з 26 липня до 9 серпня у Парижі.

Відзначимо, що глава Міжнародної асоціації боксу (IBA) та поплічник Владіміра Путіна, Умар Кремльов, назвав усіх російських спортсменів, які поїдуть на Олімпіаду, зрадниками.