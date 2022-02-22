Міжнародна федерація хокею дискваліфікувала українця Денискіна за расизм

Міжнародна федерація хокею винесла рішення щодо справи форварда Кременчука Андрія Денискіна. Українця дискваліфікували на рік.

Президент IIHF: Расистським жестам немає місця в хокеї

IIHF відсторонила українця від змагань на один рік, санкціонованих Міжнародною федерацією хокею.

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Нападник Кременчука дискваліфікований за прояви расизму на адресу ексгравця Донбасу Джейлена Смерека під час матчу УХЛ 26 вересня 2021 року.

Денискін вже відбув 13-матчеву дискваліфікацію в УХЛ, але Міжнародна федерація назвала це покарання недостатнім.

Денискін протягом року не має права виступати у всіх чемпіонатах, що входять до IIHF, а також за національну збірну.

Расистським жестам, коментарям чи діям абсолютно немає місця в хокеї або будь-де. Дії Денискіна абсолютно неприйнятні та неприпустимі,

– заявили в Міжнародній федерації хокею.

"Попри те, що він уже відбув усунення від участі у тринадцяти іграх своєї команди, вирішальна комісія визначила, що потрібен ще один період усунення", – сказав президент IIHF Люк Тардіф.

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