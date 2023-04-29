Вже вдруге під час війни: росіян повертають в улюблений вид спорту Путіна

Міжнародна федерація дзюдо вирішила проявити толерантність до представників країни-терористки. Тепер дзюдоїсти з РФ та РБ після перевірки можуть бути допущені до міжнародних змагань.

У березні Міжнародний олімпійський комітет затвердив скандальне рішення щодо допуску спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні, організація вирішила дозволити федераціям пускати на змагання гравців з цих країн.

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Виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання антивоєнних вимог. Після цього федерації, які чекали на привід для запрошення росіян, почали про це заявляти.

Дзюдо – спорт для терористів

Черговим видом спорту, у який повернуться спортсмени з країн-терористок, стане дзюдо. Виконком Міжнародної федерації цього виду спорту ухвалив рішення про дозвіл росіянам та білорусам на участь в міжнародних турнірах.

Ці спортсмени зможуть виступати лише під нейтральним прапором та не бути залученими у пропаганду війни. Неназвана "авторитетна компанія" буде займатися перевіркою дзюдоїстів на відповідність цим вимогам.

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Росія на ЧС-2023

Росіяни завчасно очікували на це рішення і підготували заявку "індивідуальних нейтральних атлетів" на чемпіонат світу-2023 з дзюдо. Турнір пройде з 7 по 14 травня.

При цьому участь у цих змаганнях мала б взяти збірна України. Проте кілька днів тому тренер "синьо-жовтих" Віталій Дуброва оголосив, що наша команда бойкотуватиме змагання у разі допуску туди росіян чи білорусів.

Якщо допустять хоч одного з росіян, ми не будемо брати участь у чемпіонаті світу. Будемо боротися за два тижні на Гран-прі в Австрії, це також ліцензійний турнір. Це буде така альтернатива, бо в Австрії їх точно не буде,

– заявив Дуброва.

Цікаво, що Міжнародна федерація дзюдо вже вдруге реабілітовує росіян під час війни. Вперше вони допустили терористів влітку минулого року. Однак після цього Україна бойкотувала кілька змагань і росіян та білорусів знову усунули у вересні.

Варто знати. Дзюдо є улюбленим видом спорту російського фюрера Владіміра Путіна. У 2012 році Міжнародна федерація дзюдо присвоїла міжнародному терористу 8-ий дан (всього існує десять).