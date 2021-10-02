Міряли із секундоміром, – команда Усика відреагувала на передчасне завершення бою проти Джошуа

Український боксер Олександр Усик у бою з британцем Ентоні Джошуа переміг рішенням суддів. І завдяки цій перемозі Усик здобув одразу чотири чемпіонські пояси, якими володів його опонент, – WBA Super, WBO, IBF та IBO.

Одразу після бою чимало експертів та вболівальників відзначили, що поєдинок в 12-му раунді завершився занадто рано. І це, на їх думку, зіграло на користь британця, який був затиснутий у куті рингу.

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Під час пресконференції в Києві промоутер Усика Олександр Красюк зауважив, що час останнього раунду склав рівно три хвилини. А в трансляції секундомір відображав некоректний таймінг протистояння.

"Секундомір був увімкнений у момент, коли рефері сказав: "Бокс"! Це був дванадцятий раунд, і рефері запросив хлопців привітати одне одного з останнім раундом – це нормально, це нормальна практика. У цей момент був увімкнений секундомір. І з моменту гонгу до ввімкнення секундоміра було 5 секунд. Нас це питання також хвилювало, і ми наступного ранку разом із секундоміром все поміряли за трансляцією. Дійсно, від гонгу до гонгу було рівно три хвилини", – зазначив Красюк під час пресконференції.

Водночас сам Олександр відповів, що він не розчарований у відсутності нокауту проти Джошуа:

Переміг, Слава Богу. Перемога є, для чого людині обов'язково падати? У нього є рідні, близькі, це великий шматок здоров'я в мінус, коли людина падає в нокаут і валяється без свідомості. Я взагалі, якщо чесно, не за те, щоб люди падали без свідомості, а потім ставали і забували який день, приходити до тями. Провів поєдинок, 12 раундів відбоксували, яскраво, людям сподобалося – усе гуд. Не було нокаута, та й Слава Богу. Будемо здоровішими з Антохою.

Відео моменту з завершенням бою

Коротко про бій Усик – Джошуа