Раніше казав, що перебуває далеко за кордоном: Маркевич відвідав матч Карпат

Львівські Карпати провели свою останню гру Першої ліги України у сезоні-2022/202. Львів'яни розписали мирову у матчі проти Оболоні.

Львівському клубу вдалось оформити гол у роздягальню завдяки класному удару Кожанова та невпевненого сейву голкіпера Оболоні Кичака. По перерві гостям вдалось зрівняти цифри на табло стадіону "Україна" 1:1. Голом відзначився Мороз, пише 24 Канал.

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Зіркові гості на матчі Першої ліги України

Фінальний свисток зафіксував нічию у Львові 1:1.

У віп-ложі за матчем стежило чимало футбольних гостей, серед яких були не лише представників Карпат та Оболоні. Серед присутніх можна було побачити нападника Євгена Селезньова у компанії гендиректора Дніпра-1 Андрія Русола.

Також наживо поєдинок прийшов подивитись легендарний наставник Мирон Маркевич. Після матчу Мирон Богданович перебував у відмінному настрої та поспілкувався із нечужими для себе Селезньовим та Русолом.

Відзначимо, що ЗМІ активно сватають Маркевича до керма "зелено-білих". Начебто Андрій Тлумак не зміг виконати завдання на сезон (вивести команду в УПЛ), тому пішов у відставку. Хоча до матчу та під час нього саме Тлумак керував грою "левів" із технічної зони.

Можливо, поява Маркевича на трибунах не є простою? Можливо, Мирон Богданович знову очолить Карпати? Хоча до цих чуток Маркевич-старший неоодноразово був помічений на поєдинках "левів". Однак тепер його поява додає окремої уваги та цікавості.

Цікаво, що Маркевич вже відреагував на чутки щодо його персони та зацікавленості до нього "левів". Мирон Богданович запевнив, що не веде жодних перемовин та перебуває далеко за кордоном. Але вже 27 травня Маркевич був на домашньому матчі Карпат.

До слова. Карпати закінчили сезон-2022/2023 на 5-му місці у Першій лізі України. Серед претендентів на посаду нового головного тренера називають Остапа Маркевича, Олег Дулуба, Олега Лужного та Юрія Мороза.