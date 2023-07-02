Ми зацікавлені в фактурному форварді: Маркевич анонсував підписання чергового легіонера

Львівські Карпати продовжують працювати на трансферному ринку. Перед командою стоїть завдання за підсумком сезону повернутися в еліту українського футболу.

"Леви" одними з перших вийшли з літньої відпустки та розпочали підготовку до нового сезону. Команда навіть встигла зіграти перший спаринг з Агробізнесом (1:1).

До теми Грати вони повинні "через не можу", – Маркевич оцінив перший матч після повернення у Карпати

Таємний форвард з Бразилії

Головний тренер Карпат Мирон Маркевич прокоментував кадрові зміни в команді. "Зелено-білі" очікують прибуття ще одного бразильського форварда, який повинен підсилити атакувальну ланку. Проте прізвище таємничого нападника Маркевич не захотів називати.

"Вже заключили контракти з тими кого хотіли і тепер на зборі в Ужгороді в контрольних матчах награватимемо склад. Ще є трохи часу для експериментів, але слід зазначити, що новачків дуже багато.

На днях в розташуванні Карпат повинен з'явитися вже третій бразилець. За амплуа він – нападник. Ми зацікавлені в фактурному форварді, бо Ігор Невеш, котрого вже підписали – середнього зросту.

А той гравець, якого ми очікуємо чимось нагадує свого земляка Батісту, що свого часу багато забивав за Карпати. Прізвище не називатиму, ось узаконимо з ним ділові стосунки, тоді й поговоримо на цю тему більш детально", – сказав Mаркевич.

Кадрова революція Карпат