"У мене він добре грав": Маркевич оцінив перспективи Коноплянки
Джерело:NV.ua
Головний тренер Карпат Мирон Маркевич відреагував на відхід Євгена Коноплянки з румунського ЧФР Клуж. Досвідчений фахівець свого часу працював з талановитим футболістом.
На початку нового року відомий український футболіст Євген Коноплянка залишився без клубу. 35-річний вінгер та румунський ЧФР Клуж розірвали контракт за обопільною згодою.
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Чи повернеться Коноплянка до Маркевича
Мирон Маркевич тренував Євгена Коноплянку у Дніпрі. Він добре знає сильні та слабкі сторони футболіста. Ба більше, саме за Маркевича Коноплянка дебютував за національну збірну України у 2010 році. Часи спільної роботи Мирон Богданович згадує з ностальгією.
У мене від добре грав свого часу. Потім вже все пішло не так, як хотілося. Але нічого тут не зробиш, так воно буває. Я знаю, що він мені багато допоміг у Дніпрі, його велика заслуга, що ми грали у фіналі Ліги Європи,
– розповів Маркевич.
Тренер Карпат не знає, де продовжить кар'єру його колишній підопічний. Найкращі часи зіркового вінгера позаду. Очевидно, що у складі "левів" Коноплянку ми не побачимо.
Я давно його не бачив, ну що я зараз можу сказати? Тут треба зважати, у якій він формі, як він. Травми його переслідували… Ну він добре грав за Дніпро і я його хотів у Металіст забрати. Тут не вийшло. Проте він залишив такий вагомий внесок в українському футболі. Тому треба йому за це подякувати,
– зазначив Маркевич.
Легіонерська сага Коноплянки
- Нагадаємо, що у 2015 році на Коноплянку претендували провідні європейські клуби: Ліверпуль, Тоттенхем, Ювентус, Інтер, Мілан, Рома, ПСЖ. Однак вінгер опинився в іспанській Севільї.
- Офіційний дебют Євгена відбувся в Суперкубку УЄФА, в якому він відзначився голом. Однак справжнім лідером іспанського клубу Коноплянка не став.
- Після Іспанії зірковий вінгер транзитом через Шальке повернувся в Україну. Та навіть в донецькому Шахтарі Євген не став гравцем основи. Травми та непорозуміння з тренерами постійно переслідували Коноплянку. На початку 2022 року він залишив "гірників", підписавши контракт з Краковією.
- У польському клубі Коноплянка зіграв 38 матчів та забив 4 голи. Влітку 2023 року українець покинув Краковію та підписав контракт з ЧФР. Однак ті ж самі проблеми переслідували 35-річного футболіста і в Румунії.