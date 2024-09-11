З ним працює – багато, скажемо так, сміття, – Маркевич назвав головну проблему збірної України

Збірна України з футболу 10 вересня провела свій другий матч у Лізі націй-2024/2025. Суперником "синьо-жовтих" була Чехія.

Команда Сергія Реброва поступилася у Празі з рахунком 2:3. Ця поразка стала другою поспіль у турнірі для України.

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Проблеми, які варто виправити

Досвідчений тренер Мирон Маркевич, який раніше очолював "синьо-жовтих", оцінив нинішній стан справ у нашої збірної. Він назвав головну проблему команди, виділивши гру в обороні.

Головна проблема? Оборона, тому що так легко давати забивати... Питання то до всіх, не тільки захисників. Командна гра. Захист – одне з найголовніших. Якщо команда любить грати тільки з м’ячем, то нічого доброго не буде. Приклад – Іспанія. Так, вони багато контролюють, але тільки вони втратили м’яч – одразу повертають. У нас, на жаль, такого немає.

Також Мирон Богданович розповів, чи варто збірній Україні змінювати головного тренера Сергія Реброва, який останнім часом отримує чимало критики. Він вважає, що той має залишатися, проте натякнув на деякі зміни, які варто зробити.

"Моя думка, що він, напевно, повинен продовжувати працювати, але подивитися, хто з ним працює – багато, скажемо так, сміття", – сказав Маркевич.

До слова. Мирон Маркевич очолював збірну України у 2010 році. Під його керівництвом команда провела 4 матчі, в яких здобула три перемоги й одного разу зіграла внічию.

Нагадаємо, що наступні матчі збірна України проведе у жовтні. Наразі "синьо-жовті" посідають останнє місце у своєму квартеті в Лізі націй: