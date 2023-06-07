Рідненька УПЛ вже чекає: Маркевич привідкрив свої великі плани на чолі Карпат

У перший день літа львівські Карпати оголосили про підписання контракту з Мироном Маркевичем. Легендарний наставник очолив "левів".

Львівський клуб повідомив лише сам факт призначення Мирона Маркевича. Але жодних деталей майбутньої співпраці не розкрив. Після чого ЗМІ почали активно обговорювати трансферну політику команди та сватати у неї футболістів із УПЛ та Першої ліги України.

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Маркевич: Протягом 7 років я був у курсі всіх подій, дивився всі футболи

Сам 72-річний спеціаліст спокійно коментує свої плани на найближче майбутнє у Карпатах. За словами Мирона Богдановича, велика перерва у тренерській кар'єрі ніяк не вплине на його роботу. Адже протягом усього цього часу він був дотичним до футболу.

Протягом 7 років я був у курсі всіх подій, дивився всі футболи, знаю футболістів. Правила футболу не змінили, не думаю, що система підготовки у когось сильно змінилася. У мене є свої погляди, я не збираюся їх змінювати. Подивимося,

– розповів наставник "левів".

На думку Маркевича, йому буде достатньо одного року, аби вивести Карпати в УПЛ. Але для виконання цього завдання потрібно серйозно підсилити команду. Це вже п'ятий прихід Маркевича до керма Карпат.

Ні-ні-ні. Звичайно, рік. Немає питань. Треба робити нову команду і виходити до УПЛ,

– запевнив Маркевич.

Відзначимо, що Маркевич-старший 6 червня взяв участь у прощальному матчі Євгена Селезньова в Ужгороді.

Нагадаємо, що Карпати не змогли підвищитись у класі за підсумками сезону-2022/2023. Львів'яни провалили кінцівку сезону, хоча до останнього претендувати на перехідні матчі. Після чого ЗМІ оприлюднили інформацію про відставку Андрія Тлумака, хоча офіційної інформації досі немає. Очікується, що Тлумак залишиться працювати у структурі клубу.

Тоді преса почала сватати багатьох наставників у львівську команду – Олега Лужного, Остапа Маркевича (сина Мирона Маркевича), Олега Дулуба та Юрія Мороза. Але клуб зупинився на найкращому варіанті.