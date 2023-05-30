Легенда повертається до тренерства: Циганик підтвердив чутки про Маркевича у Карпатах

Мирон Маркевич близький до тренерського крісла львівських Карпат. Все більше чуток та здогадок з'являється навколо цієї теми, поки остаточної інформації від клубу та самого наставника немає.

Мирон Маркевич відвідав останній домашній матч Карпат проти Оболоні у Першій лізі України (1:1). Хоча до цього заявляв, що перебуває далеко за кордоном. Після поєдинку з'явились чутки про те, що наставник погодився очолити "левів", але перемовини досі тривають.

До теми Маркевич погодився очолити Карпати: журналіст назвав термін можливого призначення

Якщо сторони вдарять по руках, то це буде вже п'ятий прихід легендарного тренера до керма львівського клубу.

Після чого журналіст Піотр Шльонка повідомив, що 29 травня клуб офіційно оголосить про призначення Маркевича на посаду нового головного тренера. Але інформація не підтвердилась. 29 травня минуло, а офіційної інформації досі немає.

Циганик: Сказав, що дуже багато роботи

Відомий коментатор Ігор Циганик вирішив самостійно поговорити із Маркевичем. Журналіст розповів про свою телефонну розмову з легендарним наставником.

"Я телефонував Мирону Богдановичу і запитав: "Можна вітати?". Він відповів: "Не знаю, вітати чи не вітати". Але я думаю, що так. Сказав, що дуже багато роботи, і йому буде приємно повертатися в Карпати. Говорив бадьорим голосом", – сказав журналіст.

Циганик натякнув, що з приходом Маркевич на Карпати чекає велика кадрова зміна складу.

Наскільки я розумію, гравців 10 нових потрібно буде знайти. Залишити десь 8 нинішніх гравців і ставити завдання виходу в УПЛ. Ми не говорили про деталі і чи взагалі підписаний контракт. Але по його голосу я зрозумів, що він налаштований тренувати Карпати. У штабі залишаються Сапуга, Стронцицький, а про інших не знаю,

– додав Циганик.

Наразі львівський клуб ніяк не коментує усі чутки. Раніше є ЗМІ повідомили про відставку Андрія Тлумака, який не зміг виконати завдання на сезон – вивести команду в УПЛ. Але після цієї інформації Тлумак керував "левами" у матчі проти Оболоні.

Карпати за підсумками сезону стали п'ятими, набравши 18 балів. До зони стикових поєдинків львів'янам не вистачило лише однієї перемоги.

До слова. Востаннє Маркевич очолював Карпати у 2003-му році. Тоді на чолі команди Мирон Богданович провів 21 поєдинок.

Також на посаду головного тренера називали наступні імена – Остапа Маркевича, син Мирона Маркевича, Олега Дулуба, Олега Лужного та Юрія Мороза.