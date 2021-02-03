Мирон Маркевич назвав найкращий спосіб виховання Селезньова

Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував відрахування Євгена Селезньова з Колоса.

Джерело: Meta-ratings.com.ua

70-річний фахівець назвав цю ситуацію конфліктом, а також зазначив, що у нього не було претензій до Селезньова по тренувальному процесу і календарним матчам.

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Якщо і були якісь здогади, що Євген дозволив собі зайвого, то найкращим способом виховання була лавка запасних. До слова, так було перед півфінальними матчами Ліги Європи 2015 року з Наполі. Той урок пішов Селезньову на користь. У першому поєдинку в Італії він зрівняв рахунок, а в повторному забив переможний гол і вніс вагому лепту у вихід Дніпра у фінал престижного континентального турніру,

– сказав Маркевич.

Що відомо про відрахування Селезньова з Колоса

Журналіст Ігор Бурбас, який першим і повідомив інформацію про це, заявив, що причиною стало грубе порушення режиму гравцем.

За даними UA-Футбол, Селезньов прибув на товариський матч проти білоруського Руху у стані алкогольного сп'яніння. Відтак як тільки стало відомо, що Селезньов прибув на гру п'яним, головний тренер клубу Костишин вирішив, що нападник більше не буде грати за команду. І добився, щоб його виключили із команди взагалі.

При цьому він спочатку був у стартовому складі команди, але після гри у звіті клубу вказано, що Селезньов не зіграв у цьому матчі. На поле з перши хвилин вийшов Данфа.

Журналіст Володимир Крамар розповів, що за день до гри ввечері Селезньов зустрівся з другом, Андрієм Вороніним.