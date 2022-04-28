"Мирні удари": легендарний український баскетболіст кумедно потролив жителів Брянська

На території Росії наразі почастішали випадкові пожежі та вибухи. Легендарний український баскетболіст Станіслав Медведенко прокоментував це.

"Мирні удари"

Колишній баскетболіст вирішив потролити з жителів Росії, які проживають близько до кордону з Україною. Вибухи та пожежі він назвав "мирними ударами".

До слова У російському Брянську – вибухи й пожежа: "негаразди" спіткали нафтобазу та військову частину

Сподіваюся тепер жителі Курська, Брянська та Росії зможуть пережити весь набір емоцій від мирних ударів,

– написав відомий баскетболіст у соцмережах.

Кар'єра Медведенко

Станіслав Медведенко – дворазовий чемпіон НБА у складі Лос-Анджелес Лейкерс.

Він грав на позиції важкого форварда.

У 2007 році Станіслав закінчив свою кар'єру.

Раніше легендарний баскетболіст Станіслав Медведенко розкрив усю суть "російського миру" – це вбивства, насильства, мародерства.