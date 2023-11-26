Справа не в грошах: Луческу пояснив, чому вирішив продовжити тренерську кар'єру

Колишній головний тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу не збирається йти на пенсію. 78-річний фахівець сповнений рішучості продовжити тренерську діяльність.

Мірча Луческу тривалий час працював в італійський Серії А. У нещодавньому інтерв'ю виданню La Gazzetta dello Sport румун розповів про свої плани щодо подальшої кар'єри.

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Луческу: Я хочу працювати там, де зможу принести користь

Румунський наставник заявив представникам медіа, що його не цікавлять гроші. Якщо скромний клуб буде зацікавлений у його послугах, він готовий допомогти своїм досвідом.

"Я не думаю про це (про закінчення кар'єри – 24 Канал). Справа не в тому, куди ти йдеш, а в тому, який ти. Хтось може очолити Реал у поганій ситуації, його освистують, і все піде не так. Інший може піти в Серію C, щоб допомогти дітям вирости та почуватися як у раю.

Я не звертаю увагу на гроші. Я хочу працювати там, де зможу принести користь. У мене залишилася пристрасть, а це найголовніше для чоловіка.

Коли надія зникає, пристрасть змушує вас продовжувати", – розповів Луческу.

Раніше повідомлялися різноманітні варіанти продовження тренерської діяльності Містера. Луческу "сватали" в бухарестське Динамо та стамбульський Бешикташ. Проте наразі жодної конкретики немає.

Нагадаємо, що Мірча Луческу 12 років працював у донецькому Шахтарі та 3 роки в київському Динамо. Разом з українськими клубами румунський фахівець виграв 9 чемпіонських титулів, 7 Кубків України, 8 Суперкубків України. У сезоні 2008/09 з "гірниками" здобув Кубок УЄФА.