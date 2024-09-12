Луческу приїде до Києва на операцію: що трапилося з екстренером Динамо та Шахтаря

Ветеран тренерського цеху Мірча Луческу не планує залишати улюблену справу. Проте проблеми зі здоров'ям даються взнаки 79-річному фахівцю.

Легендарний румунський тренер знову потребує операції. За інформацією румунських ЗМІ, Містера турбує коксартроз – хронічне захворювання кульшового суглоба.

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Така ж проблема вже була у Луческу торік, але на лівому суглобі. Тоді Мірчу успішно прооперували у Києві. Румун залишився задоволеним тим, як пройшла операція у 2023 році. Він досить швидко оговтався після хірургічного втручання та за кілька днів був присутнім на тренуванні Динамо.

Мірча Луческу на тренуванні Динамо у 2023 році / фото ФК Динамо

Тепер румунському тренеру знову доведеться провести медичну процедуру. Спочатку Луческу планував зробити операцію на початку осені, але через матчі збірної Румунії у розіграші Ліги націй її довелося відкласти. Після жовтневих поєдинків Містер ляже на хірургічний стіл.

Новий виклик Луческу