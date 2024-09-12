Луческу приїде до Києва на операцію: що трапилося з екстренером Динамо та Шахтаря
Ветеран тренерського цеху Мірча Луческу не планує залишати улюблену справу. Проте проблеми зі здоров'ям даються взнаки 79-річному фахівцю.
Легендарний румунський тренер знову потребує операції. За інформацією румунських ЗМІ, Містера турбує коксартроз – хронічне захворювання кульшового суглоба.
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Луческу довіряє українським медикам
Така ж проблема вже була у Луческу торік, але на лівому суглобі. Тоді Мірчу успішно прооперували у Києві. Румун залишився задоволеним тим, як пройшла операція у 2023 році. Він досить швидко оговтався після хірургічного втручання та за кілька днів був присутнім на тренуванні Динамо.
Мірча Луческу на тренуванні Динамо у 2023 році / фото ФК Динамо
Тепер румунському тренеру знову доведеться провести медичну процедуру. Спочатку Луческу планував зробити операцію на початку осені, але через матчі збірної Румунії у розіграші Ліги націй її довелося відкласти. Після жовтневих поєдинків Містер ляже на хірургічний стіл.
Новий виклик Луческу
- Нагадаємо, що після відходу з київського Динамо Мірча Луческу кілька місяців був без роботи. Попри поважний вік фахівець мав достатньо варіантів продовження кар'єри. Зрештою після Євро-2024 Містер очолив збірну Румунії.
- У стартових матчах Ліги націй дивізіону С його підопічні обіграли Косово (3:0) та Литву (3:1). У жовтні збірна Румунія зіграє з Кіпром (12 жавтня) та Литвою (15 жовтня).