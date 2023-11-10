Луческу вирішив пояснити, чому він покинув київське Динамо. Але в поясненні вирішив видати бажане за дійсне.

"Ніколи у житті я не програвав у трьох матчах поспіль. Місяць тому ми були першими з відривом у шість очок від Шахтаря. Пізніше, на жаль, сталося те, що сталося", – заявив Луческу.

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Для початку варто відзначити, що відставка Луческу була після матчу проти Шахтаря. І тоді Динамо справді програло. Та для команди це була третя поразка за чотири матчі, а не поспіль. Адже перед матчем проти "гірників" Динамо зіграло внічию проти Колоса, яка і "розбила" серію поразок киян (перед тим вони програли Поліссю та Дніпро-1).

Та й три матчі поспіль Луческу програвав. При цьому в цьому ж сезоні. Сталося це тоді, коли кияни намагалися потрапити до групи Ліги конференцій. Після поразки в матчі УПЛ проти Чорноморця, Динамо двічі програло і Бешикташу у кваліфікації ЛК. Але навіть це не стало причиною, щоб подати у відставку.

А от фраза "місяць тому ми були першими з відривом у шість очок від Шахтаря" більше нагадує звіти російських пропагандистів про ситуацію на фронті, аніж мають щось спільне з реальністю. Бо Луческу видає бажане за дійсне.

Після 9 туру УПЛ (30 вересня – 2 жовтня) в турнірній таблиці лідирував Шахтар, в якого було 18 очок. Стільки ж мало Дніпро-1. І ці команди зіграли по 9 матчів. Динамо на той час було на шостому місці з 15 очками. Але кияни на той час зіграли лише 6 матчів. Тому, чисто теоретично, якби Динамо виграло ці три матчі, які ще не зіграли, то і справді могли вийти на перше місце, обійшовши Шахтар та Дніпро-1 на шість очок. Але для цього ці три матчі треба було зіграти та, найголовніше, – виграти. Так, в суперниках доволі кризові Металіст 1925, Верес та Зоря. Але вважати, що ти на першому місці, коли це не так – це як "взяти Київ за три дні".

А вже потім Динамо під керівництвом Луческу "посипалося". І програло "стикові" матчі за лідерство. Спочатку поступилися Поліссю, двічі пропустивши у більшості. Далі була поразка у матчі з Дніпро-1. Нічия з Колосом не надто врятувала ситуацію, а лише відклала подальше падіння киян. А поразка у матчі проти Шахтаря відкинула їх аж в середину турнірної таблиці.

Так, в Динамо і далі залишаються ці три матчі в запасі, які їм треба провести. Та навіть перемога в цих матчах не гарантує киянам лідерства в турнірній таблиці. Адже піднімуться вони лише на 4 місце. Однак вирішувати це завдання Динамо вже буде без Луческу.