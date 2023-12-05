Несподіване підвищення після Динамо: титулований клуб з Франції веде перемовини з Мірчею Луческу

Румунський наставник має пропозицію від Ліона і може очолити команду вже до кінця тижня. "Ткачі" перебувають у кризі, проваливши старт сезону.

На початку листопада Динамо попрощалось із Мірчею Луческу. Румун провів у Києві три роки, приводив "біло-синіх" до чемпіонства, але невдалий старт цього сезону змусив сторони розійтись.

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Тим часом, до персони 78-річного тренера є інтерес як у нього на Батьківщині, так і в Європі. Раніше Мірчу пов'язували з бухарестським Динамо та збірною Румунії.

Тепер же стало відомо, що Луческу може опинитися у французькій Лізі 1. Предметний інтерес до румуна виявляє семиразовий чемпіон Ліон.

Румунські ЗМІ запевняють. що Мірча вже веде перемовини із "ткачами". Сторони мають намір завершити їх до кінця тижня, адже клуб вже майже тиждень без тренера.

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Наприкінці листопада Ліон звільнив Фабіо Гроссо. Команда провалює сезон у Лізі 1, вигравши лише один матч із 13-ти. Наразі Олімпік посідає останнє місце в чемпіонаті Франції. Нагадаємо, що за свою кар'єру Луческу попрацював аж у 14-ти командах: