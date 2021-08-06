Румунські ЗМІ: Луческу – фаворит на посаду тренера збірної України, його замінять в Динамо
6 серпня 2021 , 20:46Читать новость на русском
Джерело:sport.ro
Румунський сайт sport.ro повідомив новину про те, що 76-річний наставник Динамо Мірча Луческу – перший номер у шорт-листі кандидатів на пост головного тренера збірної України.
Основним претендентом на пост головного тренера київського Динамо у румунському ЗМІ називають Георге Хаджі, який зараз очолює румунський Фарул.
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Зазначається, що Луческу буде легше досягти успіху на чолі збірної України, з урахуванням того, що на Євро-2020 зіграли 10 гравців Динамо.Хто може очолити збірну України за коефіцієнтами Favbet? Експерти ймовірність призначення Реброва тренером збірної України до 1 вересня 2021 року оцінили коефіцієнтом 3. На призначення Мирона Маркевича виставили коефіцієнт 1,5. Коефіцієнт 7 – так оцінили ймовірність призначення Руслана Ротаня.
Збірна України залишилася без головного тренера
- У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.
- Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.
- Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.
- Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що новий тренерський штаб збірної України буде названий у понеділок, 9 серпня.