Румунські ЗМІ: Луческу – фаворит на посаду тренера збірної України, його замінять в Динамо

Румунський сайт sport.ro повідомив новину про те, що 76-річний наставник Динамо Мірча Луческу – перший номер у шорт-листі кандидатів на пост головного тренера збірної України.

Основним претендентом на пост головного тренера київського Динамо у румунському ЗМІ називають Георге Хаджі, який зараз очолює румунський Фарул.

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Зазначається, що Луческу буде легше досягти успіху на чолі збірної України, з урахуванням того, що на Євро-2020 зіграли 10 гравців Динамо.

Збірна України залишилася без головного тренера

У перший день серпня стало відомо, що контракт головного тренера Андрія Шевченка з УАФ підійшов до свого завершення. Андрій Миколайович подякував усіх за роботу. Разом із ним більше у "синьо-жовтій" команді не працюватиме помічник українця Андреа Малдера.

Ще влітку 2020 року в УАФ запропонували Шевченку нову угоду на 2,5 роки, а у вересні 2020 року Шевченко підтвердив інформацію про підписання угоди на такий термін.

Наставнику вдалось на мажорній ноті покинути збірну. Шевченко вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що новий тренерський штаб збірної України буде названий у понеділок, 9 серпня.