Не так сталося, як гадалося: здоров'я Луческу дозволяє йому продовжити роботу в Динамо

Румунський фахівець уже найближчим часом зможе продовжити свою роботу у столичному колективі. Здоров'я Луческу дозволяє йому керувати киянами.

Головний наставник київського Динамо Мірча Луческу планує поїхати на матч проти львівського Руха. Присутність румунського тренера на майбутніх матчах киян була під загрозою.

Варте уваги До останнього не піде з Динамо: Луческу зізнався, що з ним контактували маститі клуби Європи

Намагається довести діло до кінця

Румунський тренер, який завжди присягається у вірності столичному колективу знову вирішив це продемонструвати. Мірча Луческу планує відправитися з киянами на найближчий матч Української Прем'єр-ліги, не дивлячись на свої проблеми зі здоров'ям. Головний тренер столичного клуба нуждався в операційному втручанні.

Раніше гуляла інформація, що наставнику "біло-синіх" стало зле після поєдинку з Минаєм. Румунський фахівець скаржився на коксартроз (хронічне захворювання, що проявляється ураженням кульшового суглоба, починаючи з суглобового хряща і закінчуючи його зв'язковим апаратом).

Недуга виникла у Луческу ніби-то через постійні тривалі поїздки автобусом, на чому завжди акцентує увагу Мірча, вбачаючи це однією з головних проблем сьогоднішнього Динамо. Єдиний дієвий спосіб лікування проблеми Луческу – ендопротезування (встановлення нового штучного суглоба оперативним шляхом).

Румунський фахівець в Динамо