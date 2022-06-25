"Мир з терористами": Маліновський іронічно звернувся прихильників порозуміння з Росією

За ніч з 24 на 25 червня Росія випустила по Україні понад 40 ракет. Окупанти обстріляли відразу декілька областей.

Маліновський: Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети

Окупанти завдали ракетного удару по Львівській, Житомирській, Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Завдано нових ракетних ударів по Харкову.

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За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, окупанти використовують територію Білорусі, щоб атакувати Україну.

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував запуск ракет по Україні з території Білорусі. У своєму твітері півзахисник розмістив мапу повітряних тривог в Україні на той момент ( в ніч з 24 на 25 червня).

"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирщині", – зазначив футболіст.

Руслан додав іронічне послання прихильникам мирного порозуміння з Росією.

"Продовжуйте молитися за мир. З терористами", – додав Маліновський.

Зазначимо, що Руслан Маліновський народився у Житомирі, де і робив перші кроки у футболі. До 12 років він навчався в структурі Полісся, звідки перебрався в академію Шахтаря.



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Ракетний обстріл Житомирщини