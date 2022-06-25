Маліновський: Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети
Окупанти завдали ракетного удару по Львівській, Житомирській, Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській областях. Завдано нових ракетних ударів по Харкову.
До теми Вночі оголосили тривогу по всій Україні: лунали вибухи в низці областей
За словами керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, окупанти використовують територію Білорусі, щоб атакувати Україну
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський прокоментував запуск ракет по Україні з території Білорусі. У своєму твітері півзахисник розмістив мапу повітряних тривог в Україні на той момент ( в ніч з 24 на 25 червня).
"Цієї ночі з Білорусі було запущено 24 ракети. Лише по Житомирщині", – зазначив футболіст.
Руслан додав іронічне послання прихильникам мирного порозуміння з Росією.
"Продовжуйте молитися за мир. З терористами", – додав Маліновський.
Зазначимо, що Руслан Маліновський народився у Житомирі, де і робив перші кроки у футболі. До 12 років він навчався в структурі Полісся, звідки перебрався в академію Шахтаря.
Скриншот
Ракетний обстріл Житомирщини
- Обстріл був із території Білорусі.
- За словами голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, цього разу по території області російські окупанти випустили близько 30 ракет.
- Попередньо відомо, що незначних руйнувань зазнала військова інфраструктура. Один військовий загинув, один отримав поранення.
- 10 із 30 ракет вдалося збити системою протиповітряної оборони.