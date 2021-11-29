Мінус один: Роналду не приїде на церемонію вручення "Золотого м'яча"

Нападник Кріштіану Роналду не буде на церемонії вручення "Золотого м'яча". Причина відсутності португальського гравця Манчестер Юнайтед невідома.

Церемонія відбудеться 29 листопада. Її початок заплановано на 21:30 за київським часом.

До слова Сьогодні вручать "Золотий м'яч" 2021: що варто знати про нагороду та хто на неї претендує

Роналду входить до числа претендентів на здобуття головної індивідуальної нагороди у світовому футболі.

Хто претендує на нагороду