Минулий сезон показав, що це не буде зайвим, – Підручний про роботу з психологом
Джерело:24 канал
Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розповів сайту 24 каналу про роботу з психологом. Біатлоніст вирішив звернутися до психолога після сезону-2020/2021.
У Підручного виникли проблеми з налаштуванням
Підручний розповів, що перед початком нового сезону він почав займатися з психологом. У Дмитра виникли проблеми з налаштуванням на змагання.
Варте уваги На Олімпіаді треба використовувати кожен шанс, – ексклюзив із біатлоністом Підручним
Минулий сезон показав мені, що це не буде зайвим і слід спробувати. Є певні проблеми, тому я подумав, що варто на цей сезон позайматися зі спеціалістом,
– сказав біатлоніст.
Підручний додав, що результат роботи з психологом можна буде оцінити наприкінці сезону.
"Стосовно того, чи допомагає це чи ні, важко сказати. Думаю, що є вже певні позитивні кроки. На весні точно можна буде сказати наскільки це було вдале рішення", – резюмував спортсмен.
Як Підручний провів минулий сезон
- У попередньому сезоні Дмитро Підручний став найкращим представником чоловічої збірної України у загальному заліку Кубка світу. Дмитро набрав 294 очок та посів 25-е місце.
- Найкращу особисту гонку українець провів в австрійському Хохфільцені. У рамках етапу Кубка світу Дмитро фінішував на 6-у місці у спринті.
- Також Підручний фінішував 7-м у спринті в Оберхофі. Всього Підручний тільки тричі фінішував у топ-10 особистих гонок.