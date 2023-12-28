Список з Мудриком підхопили ворожі ІПСО: Бідний про скандал з гравцями іноземних клубів

Після початку повномасштабної війни багато спортсменів виїхало з України та не повернулися. Відповідний "чорний список" тривалий час був на сайті Міністерства молоді та спорт.

До списку Мінспорту потрапили гравці збірної України – Мудрик, Довбик, Забарний, Трубін, які підписали контракти з іноземними клубами. Втім, згодом "чорний список" був видалений з сайту міністерства.

Читайте також Чи будуть українські спортсмени бойкотувати Олімпіаду через росіян: відповідь Мінспорту

Бідний: Зі спортсменів почали робити зрадників

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний прокоментував дивну ситуацію. Адже відомо, що зіркові футболісти захищають кольори збірної України в міжнародних змаганнях. А перебування в такому списку сильно б'є по їхній репутації.

За словами Бідного, список прибрали через те, що його підхопили російські пропагандисти. Чому в Мінспорті не прорахували наслідки, залишається лише здогадуватись.

Прибрали ми його, тому що цей список почали використовувати російські пропагандисти. В нашому суспільстві, на жаль, сьогодні і так є забагато точок розколу, щодо яких можуть застосовуватися ворожі ІПСО, щоб ми ще й з наших спортсменів робили зрадників. Враховуючи, що склад національної збірної команди перевищує десять тисяч осіб, триста спортсменів, які поїхали і не повернулися, — це не настільки великі показники, я вважаю,

– розповів Бідний.

Міністр зазначив, що деяких спортсменів виключили зі складу збірної та позбавили спортивних звань. Проте до кожного випадку підходять індивідуально.

Мудрику не загрожує виключення зі збірної

Коли ухвалювалася постанова про дозвіл на виїзд за кордон для спортсменів національної збірної, не була врахована можливість того, що футболіст може підписати контракт з іноземним клубом. Тож і в цьому випадку попереднє керівництво Мінспорту прорахувалося.

"Зараз, коли ми побачили таку невідповідність, ми будемо реагувати. Думаю, ми маємо врегулювати це питання на нормотворчому рівні.

А Мудрика ми не будемо виключати зі збірної і будемо вболівати за нього. Хай прославляє нашу країну як зможе", – сказав Бідний.

Нагадаємо, що в останній доступній редакції "чорного списку" були прізвища 304 спортсменів. В одному переліку опинилися ексгравець Шахтаря Роспутько, який втік до Росії, та гравці національної збірної України, які грають в іноземних клубах.